ميركل تحذر من انتشار خطير لـ «كوفيد- 19»

عواصم (وكالات)

حذرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل من عدم قدرة بلادها على السيطرة على وباء فيروس كورونا «كوفيد 19». وأصرت ميركل على مراعاة الوضع المعرفي كمعيار لاتخاذ أي تقييدات لمواجهة تزايد أعداد الإصابة بفيروس كورونا في ظل احتدام الوضع حالياً. وقالت ميركل، أمس، بالعاصمة برلين: «نمتلك معرفة أكبر بعض الشيء اليوم عن الفيروس»، وجاءت هذه التصريحات قبل إجراء ميركل مشاورات جديدة مع رؤساء حكومات الولايات بشأن الوضع اليوم الأربعاء.

وتابعت المستشارة الألمانية: «إننا نعلم الطريقة التي يمكننا حماية أنفسنا بها، يمكننا اتخاذ إجراء موجه بشكل أكبر ناحية الهدف، ولكننا نرى أيضاً في ظل الأعداد المتزايدة أننا إذا لم نتمسك بما نعرفه عن الفيروس، سندخل حينئذ من جديد في مواقف صعبة للغاية». وعارضت ميركل فكرة استبعاد مرضى وأشخاص ذوي حاجة لرعاية وأشخاص معاقين من الحياة الاجتماعية في إطار الحماية من الإصابة بالفيروس، مضيفة أن تقييدات التباعد بالنسبة لأشخاص في مستشفيات ومؤسسات رعاية تعد مرهقة للغاية. وأكدت أنه بالنسبة لهم، وكذلك بالنسبة لمجلس الوزراء الاتحادي بأكمله لا يمكن تحمل مثل هذه التقييدات إلا بصعوبة، وأضافت أنه يجب أن تكون هذه التقييدات محددة المدة.

وتابعت المستشارة الألمانية قائلة: «التقييدات خدمت وتخدم حماية المجتمع، وكذلك حماية المجموعات المعرضة للخطر، ولكن مبدأ الحماية يجب ألا يؤدي إلى فصل قطاعات بالمجتمع، لن نرضخ أيضاً لمحاولات إقصاء ملايين الأشخاص بأي طريقة من الحياة الاجتماعية».

وفي سياق آخر، أظهرت دراسة دولية نشرت نتائجها أمس، أن التعرض المطوّل للتلوث الجوي قد يؤدي إلى زيادة خطر الوفاة جراء «كوفيد 19»، بنسبة تقرب من 15% في المعدل عالمياً.

وركز الباحثون في الدراسة التي نشرت نتائجها مجلة «كارديوفاسكولر ريسرتش» على تقييم درجة تأثير هذا التلوث المسؤول عن وفيات مبكرة كثيرة، على الوفيات جراء «كوفيد 19» أيضاً.

وبيّنت تقديرات الأستاذ الجامعي جوس ليليفيل من معهد ماكس بلانك للكيمياء في ألمانيا وزملائه أن هذه النسبة تقرب من 19% في أوروبا، و17% في أميركا الشمالية، و27% في شرق آسيا. كما أن التعرض لتلوث الهواء على المدى الطويل ساهم في 29% من الوفيات جراء «كوفيد 19» في التشيك، و27% في الصين، و26% في ألمانيا، و22% في سويسرا، و21% في بلجيكا، و19% في هولندا، و18% في فرنسا، و15% في إيطاليا، و14% في بريطانيا، و12% في البرازيل، و11% في البرتغال، و9% في إسبانيا، و6% في إسرائيل، و3% في أستراليا و1% فقط في نيوزيلندا.

واستخدم الباحثون بيانات وبائية سابقة من الولايات المتحدة والصين بشأن تلوث الهواء و«كوفيد 19» وعن مرض «سارس» الشبيه بـ«كوفيد 19» سنة 2003.