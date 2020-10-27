السعودية: رفض أي محاولة للربط بين الإسلام والإرهاب

الرياض (وكالات)

استنكرت المملكة العربية السعودية نشر الرسوم المسيئة إلى نبي الهدى ورسول السلام محمد بن عبدالله، صلى الله عليه وسلم، أو أي من الرسل عليهم السلام. وعبر مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السعودية في بيان أمس، عن رفض المملكة أي محاولة للربط بين الإسلام والإرهاب، معرباً عن إدانتها لكل عمل إرهابي أياً كان مرتكبه. ودعت السعودية إلى أن تكون الحرية الفكرية والثقافية منارة تشع بالاحترام والتسامح والسلام وتنبذ كل الممارسات والأعمال التي تولد الكراهية والعنف والتطرف وتمس بقيم التعايش المشترك والاحترام المتبادل بين شعوب العالم.