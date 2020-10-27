مجموعة مسلحة مجهولة تختطف مواطناً أميركياً في النيجر

قال مسؤول محلي ومستشار دبلوماسي إن مجموعة من المسلحين المجهولين اختطفت، اليوم الثلاثاء، مواطناً أميركياً في النيجر.

وأوضح إبراهيم أبا ليلي، رئيس الإدارة المحلية لبلدة "بيرني نكوني" المتاخمة للحدود الشمالية لنيجيريا إن ستة مهاجمين اختطفوا فيليب والتون في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء من منزله بقرية "ماسالاتا" الواقعة بالقرب من بلدة "بيرني نكوني".

وأضاف إبراهيم أن السلطات المحلية تفترض أن الخاطفين جاءوا عبر الحدود من نيجيريا، حيث تم سماعهم يتحدثون لغتي الهوسا والإنجليزية.

بدورها، أكدت وزارة الخارجية الأميركية اختطاف مواطنها في النيجر. وقال متحدث باسم الوزارة "إننا نقدم لأفراد أسرته كل المساعدة القنصلية الممكنة".

وذكر إبراهيم أن والتون يعيش في "مسالاتا" مع زوجته وطفله ووالده منذ العام الماضي.