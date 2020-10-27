السعودية تدين بشدة الهجوم الإرهابي على مدرسة بباكستان

أعربت السعودية عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الذي وقع على مدرسة دينية بمدينة بيشاور شمال غرب باكستان، وأدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى بينهم أطفال.

وجددت وزارة الخارجية -في بيان اليوم- التأكيد على رفض المملكة لهذه الأعمال الإجرامية التي تتنافى مع المبادئ الدينية والقيم الأخلاقية والإنسانية كافة.

وقدمت الوزارة العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولباكستان حكومة وشعباً مع التمنيات للمصابين بسرعة الشفاء.