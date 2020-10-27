أعربت السعودية عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الذي وقع على مدرسة دينية بمدينة بيشاور شمال غرب باكستان، وأدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى بينهم أطفال.
وجددت وزارة الخارجية -في بيان اليوم- التأكيد على رفض المملكة لهذه الأعمال الإجرامية التي تتنافى مع المبادئ الدينية والقيم الأخلاقية والإنسانية كافة.
وقدمت الوزارة العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولباكستان حكومة وشعباً مع التمنيات للمصابين بسرعة الشفاء.