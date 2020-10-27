بوتين قلق من تزايد مقاتلين أجانب في صراع قره باغ

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، اليوم الثلاثاء، عن قلقه من تزايد انخراط مقاتلين أجانب في القتال الدائر في إقليم ناغورني قره باغ.

وقال الكرملين في بيان، إن بوتين أبلغ ذلك للرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال اتصال هاتفي.

كانت روسيا أول من كشف عن أن تركيا تنقل مقاتلين من سوريا وليبيا للمشاركة إلى جانب القوات الأذرية ضد القوات الأرمينية في الجيب الجبلي المتنازع عليه.

لاحقاً، قالت فرنسا إنها تملك أدلة على أن مقاتلين عبروا من سوريا إلى أذربيجان عبر الأراضي التركية بدعم من أنقرة.

واستمرت المعارك العنيفة، اليوم الثلاثاء، بين الجيش الأذري وقوات أرمينية رغم ثلاثة اتفاقات لوقف إطلاق النار. أعلن آخرها الأحد في العاصمة واشنطن، وتوسطت فيه الولايات المتحدة بعد لقاءات على حدة أجراها وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو مع نظيره الأرميني والأذربيجاني.

وتوصل الطرفان، قبل ذلك، إلى هدنتين إثر وساطة روسية.

لكن كل تلك الاتفاقات لم تنجح في إسكات البنادق من أجل إتاحة المجال للدبلوماسية.