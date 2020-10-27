أميركا تسجل أكثر من 225 ألف وفاة بـ«كورونا»

قالت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، الثلاثاء، إن إجمالي عدد إصابات فيروس كورونا في الولايات المتحدة وصل إلى ثمانية ملايين و680 ألفاً و611 حالة بزيادة 63589 حالة عن الحصيلة السابقة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 225084 بعد أن أودى المرض بحياة 483 آخرين.

وسجلت المراكز الأميركية حصيلتها من الإصابات بكوفيد-19، وهو المرض الذي يصيب الجهاز التنفسي ويتسبب فيه الفيروس، حتى الرابعة مساء أمس بتوقيت شرق الولايات المتحدة، مقارنة بتقريرها في اليوم السابق.

ولا تعكس إحصاءات المراكز الأميركية بالضرورة الحالات التي تسجلها كل ولاية على حدة.