«فايزر»: لم نحدد بعد إن كان لقاحنا ضد «كورونا» يحمي

قالت شركة «فايزر» الأميركية للأدوية، اليوم الثلاثاء، إن تجربتها الكبيرة المتأخرة للقاح فيروس كورونا التجريبي لم تصل بعد إلى مرحلة تساعد الباحثين على تحديد مدى حمايته للأشخاص من مرض كوفيد - 19.

وخلال عرض تقديمي يتضمن نتائج أرباح الشركة في الربع الثالث من السنة، قالت الشركة، إن مجلس مراقبة البيانات، المكون من الخبراء المشرفين على التجربة، لم يجر تحليلاً مؤقتاً للفعالية بعد.

ويعني هذا أن أقل من 32 حالة إصابة بفيروس كورونا حدثت بين المشاركين في التجربة. ومن المقرر إجراء أول تحليل من أربعة تحاليل للفعالية عندما تصل التجربة إلى هذا الحد.

وسجلت شركة «فايزر» أكثر من 42 ألف مريض في تجربة لقاح «كورونا» الخاصة بها. وقالت الشركة، إن ما يقرب من 36 ألف شخص قد تلقوا جرعتهم الثانية حتى 26 أكتوبر الجاري.

وأضافت الشركة، التي تعتبر من المنافسين الأوائل في السباق للوصول إلى لقاح لفيروس كورونا، أنها قد تحصل على نتائج فعالة أولية في وقت قريب يمكن أن يكون هذا الشهر.

ويرى محللون من مؤسسات مالية أن عدم نشر الشركة لبيانات عن تجربتها أمر إيجابي لدراسة اللقاح.