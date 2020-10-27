إيطاليا تقر حزمة تحفيز جديدة للشركات المتضررة من «كورونا»

قال رئيس الوزراء الإيطالي جيسيبي كونتي، إن إيطاليا أقرت حزمة إجراءات، اليوم الثلاثاء، لدعم الشركات المتضررة من جراء القيود الجديدة المفروضة لاحتواء فيروس كورونا، وذلك بعد ساعات من بلوغ الإصابات مستوى قياسياً مرتفعاً جديداً وقفزة في وفيات كوفيد - 19.

تتضمن الإجراءات منحاً وإعفاءات ضريبية وتمويلاً إضافية لبرامج التسريح المؤقت للعمالة، حسبما ذكرته مصادر حكومية.

وقال كونتي على «فيسبوك»: «وافق مجلس الوزراء على قرار سيكفل تعويضاً فورياً للقطاعات الأشد تضرراً».

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة عن 21 ألفاً و994 إصابة جديدة بفيروس كورونا على مدى الأربع والعشرين ساعة الأخيرة و221 وفاة، وهي المرة الأولى التي تسجل إيطاليا فيها أكثر من 200 وفاة في يوم واحد منذ منتصف مايو.

وفي مسعى لاحتواء التفشي الجديد، أمرت الحكومة يوم الأحد الحانات والمطاعم بالإغلاق في السادسة مساء، وعدم فتح نوادي اللياقة البدنية ودور السينما والمسابح، مما أوقد شرارة احتجاجات في مدن عدة.

وتعهدت الحكومة بعدم تكرار تأخر تقديم المساعدة المالية إلى الشركات مثلما حدث في الموجة الوبائية الأولى التي شهدتها إيطاليا خلال الربيع.



