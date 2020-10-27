ترامب: استطلاعات الرأي "الحقيقية" تظهر فوزي بالانتخابات

اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء أن "استطلاعات الرأي الحقيقية" تفيد بفوزه في الانتخابات الرئاسية المقررة في 3 نوفمبر المقبل

وكتب ترامب، في تغريدة على "تويتر"، "تقول استطلاعات الرأي الحقيقية الآن أنني أفوز! أكبر تجمعات (وأكثرها إثارة) على الإطلاق".

يأتي هذا التصريح رغم أن استطلاعات الرأي تظهر أنه يتخلف عن منافسه الديمقراطي جو بايدن بفارق نقاط عدة على المستوى الوطني.

وكثيراً ما ينتقد ترامب استطلاعات الرأي ووصفها مراراً بأنها وهمية، بعد أن فشلت في التنبؤ بفوزه في الانتخابات الماضية عام 2016 أمام مرشحة الحزب الديمقراطي آنذاك سيدة أميركا الأولى السابقة وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلنتون.

في تجمع حاشد في ولاية بنسلفانيا المتأرجحة أمس الاثنين، قال ترامب إن استطلاعات الرأي تشير إلى فوزه وإن وسائل الإعلام كانت تكتم هذه المعلومات.

وقبل أسبوع من الانتخابات، أشارت استطلاعات الرأي إلى أن ترامب يتخلف عن بايدن في العديد من الولايات المتأرجحة التي سيكون تصويتها حاسماً في نتائج الانتخابات.

ويكثف ترامب التجمعات الانتخابية أمام حشود كبيرة من أنصاره بينما يفضل منافسه بايدن عقد لقاءات خاصة بحضور أشخاص قلائل.