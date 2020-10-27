إيطاليا تسجل رقماً قياسياً يومياً جديداً في إصابات كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم الثلاثاء، أنها سجلت 21994 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ويشكل هذا العدد رقماً قياسياً جديداً منذ بدء الجائحة في البلاد، وهو يفوق الرقم القياسي السابق المسجل يوم الأحد والبالغ 21273 حالة.

وأعلنت الوزارة أيضاً تسجيل 221 وفاة جديدة، اليوم الثلاثاء، بسبب مرض كوفيد-19 الذي يسببه الفيروس، ارتفاعاً من 141 أمس الاثنين، وهي المرة الأولى التي تسجل فيها إيطاليا أكثر من 200 وفاة في يوم واحد منذ منتصف مايو الماضي.

وتوفي 37700 إجمالاً في إيطاليا بسبب الفيروس، بينما بلغ مجموع الإصابات 564778 إصابة حتى الآن.