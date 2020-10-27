مجلس الأمن يندد بهجوم كابول الإرهابي

ندد أعضاء مجلس الأمن الدولي بأشد العبارات بالهجوم الإرهابي الذي وقع في مركز كابول التعليمي في أفغانستان بتاريخ 24 أكتوبر الجاري، والذي أودى بحياة ما لا يقل عن 24 شخصاً بينهم تلاميذ، وجرح العشرات.

وأعرب المجلس، في بيان أصدره اليوم، عن تعاطف أعضائه العميق وتعازيهم لأسر الضحايا ولحكومة أفغانستان، وتمنوا الشفاء العاجل والكامل للمصابين.