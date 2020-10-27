الرئيس الجزائري يدخل المستشفى وحالته الصحية مستقرة

أعلنت الرئاسة الجزائرية، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس عبد المجيد تبون دخل وحدة علاجية متخصصة في مستشفى عسكري.

وكتبت الرئاسة، على حسابها الرسمي على فيسبوك، أنه «بناءً على توصية أطبائه، دخل رئيس الجمهورية، السيد عبد الـمجيد تبون، إلى وحدة متخصّصة للعلاج بالمستشفى المركزي للجيش بعين النعجة، الجزائر».

وأضافت الرئاسة أن «حالته الصحية مستقرة، ولا تستدعي أي قلق، بل إن السيد رئيس الجمهورية يواصل نشاطاته اليومية من مقر علاجه».

كان تبون أعلن، في 24 أكتوبر الجاري، على حسابه على «تويتر»، دخوله في حجر صحي بعد إصابة مسؤولين في الرئاسة والحكومة بفيروس كورونا المستجد.

وكتب تبون، البالغ من العمر 75 عاما، آنذاك «امتثالاً لنصيحة الطاقم الطبي، لقد دخلت في حجر صحي طوعي إثر إصابة إطارات سامية برئاسة الجمهورية والحكومة بكورونا. وأطمئنكم، أخواتي وإخواني، أنني بخير وعافية، وإنني أواصل عملي عن بعد إلى نهاية الحجر».

كان مقرراً أن تنتهي فترة عزل الرئيس تبون غداً الأربعاء.

ولم يتضح بعد ما إذا كان دخوله المستشفى مرتبطا بفيروس كورونا أم لا.

يأتي دخول تبون المستشفى قبل خمسة أيام من الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي اقترحها لبناء "جزائر جديدة".

وسجل البلد، الذي يقطنه 44 مليون نسمة، نحو 57 ألف إصابة منذ رصد أول حالة في 25 فبراير الماضي، بينها أكثر من 1930 وفاة و40 ألف حالة تعاف.

وندّد رئيس الوزراء عبد العزيز جراد، الأحد، بـ"استرخاء" شعبي على صعيد التقيّد بتدابير الوقاية، محذرا من "عودة ظهور بؤر العدوى من جديد".