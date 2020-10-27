ترامب يواصل ماراثونه وبايدن إلى جورجيا

ترامب يواصل ماراثونه وبايدن إلى جورجيا



أ ف ب



دخلت الحملة الانتخابية الأميركية، الثلاثاء، مرحلتها النهائية قبل أسبوع ونيف من موعد الاقتراع الرئاسي مع انتقال جو بايدن ودونالد ترامب إلى ولايات محسوبة عادة على الجمهوريين في مؤشر إلى التحدي الكبير الذي يخوضه الرئيس.

من واشنطن إلى لاس فيغاس مرورا بميشيغن وويسكونسن ونيبراسكا، دونالد ترامب هو كالعادة المرشح الذي سينظم أكبر عدد من التجمعات خلال النهار.

أما خصمه الديمقراطي، فيزور فقط ولاية جورجيا في الجنوب المحافظ، حيث لم يكن أحد يتوقع هزيمة ترامب منذ فترة ليست ببعيدة.

لكن قد يكون لترامب مفاجآت سيئة في الثالث من نوفمبر في بعض المعاقل الجمهورية، استناداً إلى استطلاعات الرأي التي تشير إلى تراجعه، ومنها نيبراسكا التي لم تصوت للديموقراطيين سوى مرة واحدة خلال نصف قرن.

وباندفاع ونشاط، يركز ترامب على غرب الولايات المتحدة التي كانت مفتاح نجاحه في 2016: وتمكن الرئيس الأميركي مساء الاثنين من تعيين مرشّحته المحافظة إيمي كوني باريت قاضية في المحكمة العليا، بعد شهر فقط على اختيارها.

وفي ختام عملية سريعة مستفيداً من غالبية جمهورية في مجلس الشيوخ باتت مهددة بالانهيار في 3 نوفمبر، كسب ترامب رهانه ووجه إلى اليمين، لعقود على الأرجح، «الهيئة» التي تتخذ القرارات بشأن القضايا الاجتماعية الكبرى في الولايات المتحدة. وعين ترامب ثلاثة قضاة في المحكمة العليا في أقل من أربع سنوات.

وقد يساهم ذلك في إرضاء ناخبيه وتحويل الأنظار لفترة عن إدارته لجائحة فيروس كورونا التي كانت موضع انتقادات.

وقال ترامب، خلال مراسم أداء القاضية المحافظة اليمين في حفل أقيم في حديقة البيت الأبيض وحضره جمع ضم عدداً من البرلمانيين «هذا يوم تاريخي لأميركا ولدستور الولايات المتحدة ولحكم القانون العادل وغير المنحاز».

ويمكن للقاضية باريت التي أدت مجدداً القسم الثلاثاء أمام رئيس المحكمة العليا، أن تتولى مهامها في أعلى هيئة قضائية في البلاد.

ولهذه «الهيئة» الكلمة الفصل في حال حصول خلاف انتخابي، وهو احتمال يثير قلقاً، إذ إن ترامب يصر على اعتماد فرضية لا أساس لها بحصول عمليات غش على نطاق واسع في الاقتراع بسبب أهمية التصويت عبر البريد.



