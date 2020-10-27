لافروف يعزل نفسه بعدما خالط مصاباً بـ«كورونا»

دخل وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في حجر منزلي بعد أن خالط شخصاً مصاباً بمرض كوفيد - 19، الناجم عن فيروس كورونا المستجد.

وقالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، «بسبب مخالطته مريضاً بكوفيد - 19، سيبقى سيرغي لافروف في الحجر».

وأوضحت أنه «أرجئت، إلى موعد لاحق، الزيارات واللقاءات التي كانت مقررة سابقاً»، مضيفة أن لافروف «في صحة جيدة».

وزار لافروف، أمس الاثنين، العاصمة اليونانية أثينا، حيث التقى خصوصاً نظيره اليوناني نيكوس دندياس ورئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس. وكان مقرراً أن يتوجه غداً الأربعاء إلى البوسنة والهرسك والخميس إلى صربيا.

وشهدت روسيا انتشاراً واسعاً للوباء في الأسابيع الأخيرة، وهي البلد الرابع عالمياً على صعيد الإصابات المسجلة والتي بلغت مليوناً و547 ألفاً و774 بينها 26 ألفاً و589 وفاة.