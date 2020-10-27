سلوفينيا تحد من إجراء فحوص «كورونا»



قالت مستشارة الحكومة السلوفينية لشؤون «كوفيد - 19»، بوجانا بوجوفيتش، اليوم الثلاثاء، إن البلاد ستقصر فحوص فيروس كورونا المستجد على الأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض حادة وعلى المستشفيات ومنازل المسنين والفئات المعرضة للأخطار.

ونقلت وكالة أنباء «إس تي ايه» عن المستشارة قولها، إنه في ظل الموجة الحالية من الجائحة التي تضرب البلاد بشدة، فقد تجاوز عدد الفحوص في ظل الممارسات السابقة الطاقة الإنتاجية.

ومع ذلك، نظراً لأن الفحوص تعد أداة رئيسية لرصد الجائحة، فإن سلوفينيا تدرس إجراء فحوص مستضدات سريعة ولكن أقل موثوقية، على حد قول بوجوفيتش.

وسجلت سلوفينيا، التي يبلغ عدد سكانها أقل قليلا من 2.1 مليون نسمة، اليوم الثلاثاء 1499 حالة إصابة جديدة من بين 5756 فحصاً، أو معدل إصابة بنسبة 26 بالمئة.

وقالت وكالة أنباء «إس تي ايه» إن عدد الوفيات في الـ 24 ساعة الأخيرة بسبب «كوفيد - 19» بلغ 13 حالة، ليرتفع العدد الإجمالي منذ بداية الجائحة إلى 264.



