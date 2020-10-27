السيسي والبرهان يؤكدان على «الاتفاق الملزم» بشأن سد النهضة

تمسك الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس المجلس السيادي في السودان الفريق عبد الفتاح البرهان، خلال اجتماعهما، اليوم الثلاثاء، بالقاهرة بالتوصل إلى «اتفاق قانوني ملزم» حول سد النهضة الإثيوبي، بحسب بيان للرئاسة المصرية.

وكان السيسي قد استقبل البرهان، صباح اليوم، في زيارة استغرقت ساعات.

وجاء في البيان الذي نشره المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بسام راضي على صفحته الرسمية على موقع «فيسبوك»: «تم التوافق حول الأهمية القصوى لقضية المياه بالنسبة للشعبين المصري والسوداني باعتبارها مسألة أمن قومي».

وأضاف: «ومن ثم تمسك البلدان بالتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم يضمن قواعد واضحة لعملية ملء وتشغيل السد، ويحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف».

وشملت محادثات السيسي والبرهان التطورات الحالية التي يمر بها السودان، ونقل البيان عن السيسي تأكيده «مساندة مصر لإرادة وخيارات القيادة السياسية في السودان».





