إخلاء معلمين سياحيين في باريس بعد تحذير من وجود قنبلة

قالت الشرطة الفرنسية، إن معلمين سياحيين بارزين في العاصمة باريس أخليا، اليوم الثلاثاء، بعد تحذير من وجود قنبلة.

وأضح متحدث باسم الشرطة الفرنسية، أن المنطقة المحيطة بمعلم «برج إيفل» الشهير في باريس، الذي يقصده سنوياً ملايين السياح والزوار، أُخليت لفترة وجيزة عقب اكتشاف حقيبة مليئة بالذخيرة.

وأضاف المتحدث، أن إخلاء متنزه «شان دي مارس» القريب من المنطقة انتهى الآن.

كانت الشرطة قد ذكرت، في وقت سابق اليوم، أن المنطقة المحيطة بقوس النصر، الواقع على شارع «الشانزليزيه» الشهير، قد أُخليت أيضاً عقب تهديد بوجود قنبلة. وتواصل الشرطة البحث هناك.

وأضاف متحدث أن خطوط قطارات الأنفاق في المنطقة تُخلى أيضاً.