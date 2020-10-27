البرازيل: إصابات كورونا تصل إلى 5.41 مليون

ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19» في البرازيل إلى 5.41 مليون إصابة، اليوم الثلاثاء، وفقاً لبيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وبلغ عدد حالات الوفاة في البرازيل 157 ألفاً و397 حالة وفاة، بينما تعافى 4.53 مليون شخص من مرض «كوفيد-19»، الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا.

ومر نحو 34 أسبوعاً منذ ظهور أول حالة إصابة بفيروس كورونا في البرازيل.