تجدد القتال في قره باغ.. وبومبيو يدعو للالتزام بالهدنة

حث وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، اليوم الثلاثاء، القادة في أذربيجان وأرمينيا على الالتزام وقف إطلاق النار في إقليم ناغورني قره باغ رغم تجدد القتال.

وتوصل الطرفان إلى الاتفاق الذي تم التفاوض عليه في واشنطن وسرعان ما انهار.

وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية، أن بومبيو أجرى اتصالين منفصلين مع رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان والرئيس الأذري إلهام علييف.

وأضافت "طالب الوزير بومبيو الزعيمين بالالتزام بتعهداتهما بوقف الأعمال القتالية والسعي لإيجاد حل دبلوماسي للصراع في ناغورني قره باغ».

واتفقت الدولتان على هدنة عندما التقى وزيرا خارجيتهما كل على حدة بوزير الخارجية الأميركي العاصمة في واشنطن يوم الأحد. لكن يبدو أن الهدنة لم تفعل بشكل كبير وفشلت كما فشلت هدنتان سابقتان توسطت فيهما روسيا.

وقالت وزارة دفاع ناغورني قره باغ، في بيان، إن معارك محلية دارت في أنحاء مختلفة من الجبهة صباح اليوم الثلاثاء. ووصفت وزارة دفاع أذربيجان القتال بأنه يتركز في ثلاث جبهات.

وقالت وزارة دفاع الإقليم الجبلي، إنها سجلت مقتل 35 آخرين في صفوف قواتها ليرتفع بذلك عدد قتلاها العسكريين إلى 1009 منذ اندلاع القتال ضد قوات أذربيجان في 27 سبتمبر الماضي.

وبلغ القتال أسوأ مستوى له منذ تسعينيات القرن الماضي عندما سقط نحو 30 ألف قتيل.