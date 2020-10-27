أرمينيا تتهم أذربيجان بإطلاق النار في منطقة غير متنازع عليها



اتهمت أرمينيا أذربيجان اليوم الثلاثاء بإطلاق النار على أراض معترف دوليا بأنها أرمينية، في جنوب شرق البلاد، بالقرب من حدودها مع إيران.

وقال المتحدث باسم الجيش الأرميني، شوشان ستيبانيان، في بيان: "اليوم في الصباح ... انتهك الجانب الأذربيجاني مجدداً، وقف إطلاق النار، حيث قصف مواقع تعود لحرس الحدود الأرميني".

يشار إلى أن القوة الإقليمية روسيا، التي تربطها علاقات عسكرية وثيقة مع أرمينيا، عليها التزام بموجب معاهدة للدفاع عن أرمينيا لدى أي هجوم على الأراضي الأرمينية.

واندلع قتال عنيف بين أرمينيا، وجارتها أذربيجان خلال الأسابيع الأخيرة على منطقة ناجورنو كاراباخ المتنازع عليها، والتي تسيطر عليها منذ عقود قوات مسيحية أرمينية، لكن الأمم المتحدة تعتبرها جزءاً من أذربيجان ذات الأغلبية المسلمة.