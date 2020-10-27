«العالمي للتسامح» يشيد بتصريحات جوتيريش في مواجهة العنصرية والتطرف والكراهية

أشاد المجلس العالمي للتسامح والسلام بتصريحات أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة والتي ذكر فيها أن العنصرية وكراهية الأجانب ومعاداة السامية وكراهية الإسلام تسمم المجتمعات، ويجب مواجهتها في كل مرة وفي كل مكان.

وقال معالي أحمد بن محمد الجروان رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام في بيان له بهذا الشأن، إن المجلس يدعم بقوة تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة، ويؤكد أهمية مواجهة العنصرية والتطرف وكراهية الآخر بمختلف الطرق، لا سيما التثقيفية والتوعية منها، وهو ما يعمل عليه ومن أجله المجلس العالمي للتسامح والسلام من خلال حشد ودعم الجهود كافة الداعية إلى نبذ ومواجهة هذه الأفكار الهدامة والمسمومة والتي من شأنها تأجيج الصراعات وافتعال الأزمات وإشعال نيران الصراعات في المجتمعات وبين الدول.

وأكد رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام، أن المجلس يدعم بقوة كل توجهات الأمم المتحدة من أجل نشر التسامح والسلام، ويسعى دوماً للعمل معها ومع منظماتها المعنية من أجل بذل كل الجهود الممكنة على الصعد الدبلوماسية والبرلمانية والثقافية والتعليمية كافة وفي مجال الإعلام؛ بهدف مواجهة العنصرية والتطرف ونشر المحبة والتسامح والسلام حول العالم وزرع ثقافتها لدى الأجيال حتى ننعم جميعاً بمستقبل عالمي أكثر تعايشاً وتسامحاً وسلاماً.



