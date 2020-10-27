الأمم المتحدة تلغي اجتماعات حضورية بعد إصابة موظفين بـ«كورونا»

قررت الأمم المتحدة في نيويورك إلغاء جميع الاجتماعات التي تعقد بحضور شخصي، اليوم الثلاثاء، بعدما أكدت دولة عضو إصابة خمسة من موظفيها بفيروس كورونا المستجد.

وأوصت الخدمات الطبية في الأمم المتحدة بإلغاء الاجتماعات حتى يتم رصد المخالطين للمصابين، حسبما أعلن رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة في رسالة مساء الاثنين إلى أعضاء الأمم المتحدة وعددهم 193.

لم يكشف رئيس الجمعية العامة عن اسم الدولة التي أفادت بعثتها عن الإصابات بـ«كوفيد»، لكن مصدراً قريباً من الملف قال إنها النيجر التي تشغل حالياً مقعداً غير دائم في مجلس الأمن.

كان مجلس الأمن، البالغ عدد أعضائه 15، يعتزم إجراء اجتماع بحضور شخصي، اليوم الثلاثاء، حول سوريا، لكن ذلك سيجري الآن على «الإنترنت».

وهذه المرة الأولى التي تلغي فيها الأمم المتحدة لقاءات حضورية بسبب الوباء منذ استئنافها في الصيف، علماً بأن معظم الجلسات لا تزال تعقد عبر «الإنترنت».