احتجاجات في فيلادلفيا بعد مقتل أميركي برصاص الشرطة

خرجت احتجاجات عنيفة في شوارع مدينة فيلادلفيا أكبر مدن ولاية بينسلفانيا الأميركية الليلة الماضية بعد أن أطلق شرطيان النار على رجل من أصول أفريقية، قيل إنه كان يحمل سكيناً، فأردياه قتيلاً.

تأتي هذه الحادثة بعد سلسلة احتجاجات مناهضة للعنصرية على مدى شهور في الولايات المتحدة انطلقت شرارتها بعد وفاة الأميركي جورج فلويد (46 عاماً)، وهو أيضاً من أصول أفريقية، في مايو الماضي بعد أن ضغط شرطي في مدينة منيابوليس بركبته على رقبته لما يقرب من تسع دقائق.

وقالت قناة «إن.بي.سي»، إن أربعة من الشرطة أصيبوا بعد أن رشقهم المحتجون بالطوب عندما شاب العنف مظاهرة، أمس الاثنين، التي وقعت خارج مركز للشرطة في فيلادلفيا، واستلزمت الإصابة نقلهم إلى المستشفى.

كان الشاب الأميركي، الذي قال المسؤولون، إن اسمه والتر والاس وعمره 27 عاماً، قد اقترب من الشرطيين عصر، أمس الاثنين، فأشهرا السلاح وأمراه بإسقاط السكين، حسبما أظهرت لقطات فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي لحادث إطلاق النار.

وقال رئيس البلدية جيم كيني ومفوضة الشرطة دانييل آوتلو، في بيانين منفصلين، إن الحادثة تثير تساؤلات وإنها قيد التحقيق.

وأضاف كيني: «ستجري وحدة التحقيقات في وقائع إطلاق الرصاص من قبل الشرطة بإدارة فيلادلفيا تحقيقاً كاملاً».

أما آوتلو، فأكدت أنها استمعت «لغضب الناس في المنطقة» بعد مقتل والاس.

ويظهر مقطع الفيديو المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي سجله أحد المارة، الشرطيين وهما يصوبان سلاحيهما نحو والاس، بينما كان يسير في الشارع.

كان يقترب منهما وهما يتحركان للخلف، فيما كانت فوهتا سلاحيهما مصوبة باتجاهه. وكانا يأمرانه بصوت مرتفع بإلقاء سكينه على الأرض.

بعدها، أطلقا أعيرة نارية وسقط والاس، حسبما أظهرت لقطات الفيديو.

ومنذ حادث منيابوليس، يخرج المتظاهرون في أنحاء البلاد للمطالبة بوضع حد لوحشية الشرطة، وشاب العنف هذه الاحتجاجات في بعض الأحيان.

وقال ريجي شوفورد المدير التنفيذي لاتحاد الحريات المدنية في بنسلفانيا: «لقد آن الأوان لوقف تمويل الشرطة والاستثمار في البرامج المجتمعية، بما في ذلك خدمات الصحة النفسية التي تسمح بذلك النوع من التدخل الذي ربما كان قد منع مقتل السيد والاس».