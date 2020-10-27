الكويت تسجل 775 إصابة جديدة بـ«كورونا» و7 وفيات

أعلنت وزارة الصحة في الكويت اليوم الأربعاء تسجيل سبع حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد19-»، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد جراء المرض إلى 721.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور عبدالله السند اليوم، إنه تم تسجيل 813 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 118 ألف حالة و531.

وأشار المتحدث إلى وجود 130 مصابا يتلقون الرعاية الطبية داخل وحدات العناية المركزة.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية في وقت سابق اليوم أن 718 مصابا تماثلوا للشفاء خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المتعافين من كورونا في الكويت إلى 109 آلاف و916 حالة.