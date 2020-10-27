إخماد حريق اندلع في مصفاة لتكرير النفط ببغداد

أخمدت فرق الدفاع المدني العراقية، اليوم الثلاثاء، حريقاً اندلع بأحد أنابيب نقل الوقود قرب مصفاة الدورة لتكرير النفط الخام جنوبي بغداد.

وقال مصدر بوزارة النفط العراقية إن حريقاً اندلع في أنبوب ناقل لوقود الغاز الجاف بالقرب من مصفاة الدورة، مشيراً إلى أن فرق السلامة والإطفاء في شركة مصافي الوسط والجهات الساندة تمكنت من إخماد الحريق دون حصول أضرار مادية.

وتعد مصفاة الدورة لتكرير النفط الخام من أقدم مصافي التكرير في العراق، حيث جرى تشييدها في خمسينيات القرن الماضي.