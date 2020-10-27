السعودية تسجل 399 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 16 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات في المملكة جراء الإصابة بالفيروس إلى 5329 حالة.

وأشارت الوزارة في بيان صحفي اليوم إلى تسجيل 399 إصابة جديدة بكورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 345 ألفاً و 631 حالة.

ولفتت الوزارة إلى تسجيل 426 حالة شفاء جديدة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 332 ألفاً و 117.