العراق يسجل 4510 إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة والبيئة في العراق، اليوم الثلاثاء، تسجيل 53 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس في البلاد إلى 10724 حالة.

وأشارت الوزارة في بيان صحفي اليوم، إلى تسجيل 4510 إصابات جديدة بالفيروس، ليصل إجمالي الإصابات إلى 459 ألفاً و908.

ولفتت إلى أن 3488 مصاباً تماثلوا للشفاء، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس في البلاد إلى 388 ألفاً و81.