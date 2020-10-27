نائب ميركل يدعو لإجراءات سريعة في مواجهة كورونا

دعا أولاف شولتس، نائب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إلى اتخاذ إجراءات إضافية سريعة في مواجهة تزايد أعداد الإصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19».

وقال شولتس الذي يشغل أيضاً منصب وزير المالية الألماني، اليوم الثلاثاء، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن الزيادة المأساوية لأعداد الإصابة خلال الأيام الماضية «مثيرة للقلق للغاية».

وتابع الوزير الألماني قائلاً: «من الضروري الآن اتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة من أجل كسر هذه الموجة الجديدة».

وتابع نائب ميركل أنه لابد أن تكون الإجراءات الإضافية موجهة نحو الهدف ومحددة لفترة زمنية معينة، وقال: «لابد أن تشمل هذه الإجراءات جميع أنحاء ألمانيا بشكل موحد قدر الإمكان، وأن تكون واضحة بشكل عام».

وأكد شولتس أيضاً أنه سيتحدد خلال الأيام القادمة إذا ما كانت ألمانيا واصلت تجاوز الوباء على نحو جيد أم لا، وقال: «إننا نتحكم في الأمر بأيدينا».

يشار إلى أن معهد «ربورت كوخ» الألماني أعلن في وقت سابق اليوم الثلاثاء، أن مكاتب الصحة في ألمانيا سجلت 11409 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في غضون يوم واحد.

يذكر أن عدد الإصابات بكورونا يوم الثلاثاء الماضي، كان يبلغ 6868 حالة إصابة، أي أنه زاد بمعدل الضعف تقريباً خلال أسبوع واحد.



