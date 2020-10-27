بريطانيا: إصابات كورونا تصل إلى 897 ألفاً و740 حالة

وصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة المتحدة إلى 897 ألفاً و740 حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الثلاثاء بتوقيت لندن، وذلك بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأميركية ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأشارت البيانات إلى أن إجمالي الوفيات في البلاد جراء الإصابة بالفيروس وصل إلى 45 ألفا و88 حالة. وتعافي من مرض "كوفيد19-" الذي يسببه الفيروس 2702 شخص من المصابين حتى صباح اليوم.

وجرى الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في المملكة المتحدة قبل حوالي 38 أسبوعاً.