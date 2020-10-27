الصين تسجل 16 إصابة جديدة بكورونا

قالت السلطات الصحية في الصين، اليوم الثلاثاء، إن البر الرئيسي سجل 16 حالة إصابة مؤكدة بمرض كوفيد-19 في 26 أكتوبر، انخفاضاً من 20 حالة في اليوم السابق.

وانخفض أيضاً عدد الحالات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض إلى 50 من 161 حالة تم الإعلان عنها في اليوم السابق وسط موجة جديدة من الإصابات بلا أعراض التي يتم رصدها في منطقة شينجيانغ الشمالية الغربية.

وقالت السلطات في شينجيانغ على نحو منفصل إنه تم تسجيل 26 حالة جديدة بلا أعراض في 26 أكتوبر، انخفاضاً من 137 في اليوم السابق.

ولا تصنف الصين الحالات التي لا تظهر عليها أعراض على أنها حالات مؤكدة بمرض كوفيد-19.

وبلغ العدد الإجمالي لحالات كوفيد-19 المؤكدة في البر الرئيسي الصيني 85826 حالة حتى الآن في حين ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.