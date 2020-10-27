قتيلان وجرحى في هجوم على مركز شرطة بأفغانستان

أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية، اليوم الثلاثاء، مقتل شخصين على الأقل في هجوم بإقليم خوست بشرق أفغانستان.

وقال المتحدث باسم الوزارة طارق اريان إن 25 شخصاً، أصيبوا في الحادث، حيث انفجرت سيارة مفخخة قبل إطلاق النار على مجمع للقوات الخاصة التابعة للشرطة في عاصمة الإقليم التي تحمل نفس الاسم.

وقالت الوزارة إن أغلبية الضحايا من المدنيين.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن.