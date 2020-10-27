قتلى وعشرات الجرحى في انفجار قنبلة بباكستان

قتل أربعة أشخاص على الأقلّ وأصيب 34 آخرون بجروح، اليوم الثلاثاء، في انفجار قنبلة أثناء حصّة في مدرسة في مدينة بيشاور، عاصمة المقاطعة الحدودية الشمالية الغربية في باكستان، كما أفادت الشرطة.

وقال مسؤول في الشرطة لوكالة فرانس برس إنّ "الانفجار وقع داخل الحصّة التدريسية. لقد قتل أربعة تلاميذ وأصيب 34 آخرون بجروح".

بدوره أكّد محمد علي غندابور، وهو أيضاً مسؤول في الشرطة، وقوع الانفجار والحصيلة، مشيراً إلى أنّ اثنين من الجرحى مدرّسان.