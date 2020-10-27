مقتل 8 مدنيين في هجمات لبوكو حرام شرق نيجيريا

قُتل ثمانية مزارعين في شمال شرق نيجيريا في هجوم شنّه الأحد مسلحون من جماعة بوكو حرام، كما أفاد قياديان في ميليشيات تساند الحكومة الاثنين.

وقال باباكورا كولو القيادي في الميليشيات المحليّة، إنّ المزارعين كانوا يعملون في حقولهم في قرية مورانتي القريبة من مايدوغوري عاصمة ولاية بورنو حين هاجمهم الإرهابيون وقتلوهم.

وشكّلت المجتمعات المحليّة في المناطق المضطربة في نيجيريا ميليشيات تساند الجيش في حربه ضدّ الإرهابيين الذين زادوا في السنوات الأخيرة من وتيرة هجماتهم.

وقتل أكثر من 36 ألف شخص في نيجيريا منذ 2009 حين شنّت بوكو حرام تمرداً مسلّحاً ضدّ الحكومة في شمال شرق البلاد، المنطقة التي هجّر منها أكثر من مليوني شخص بسبب أعمال العنف هذه.