سلوفاكيا تعتزم إخضاع جميع سكانها لاختبار كورونا

تعتزم سلوفاكيا إجراء تحليل الكشف عن فيروس كورونا المستجد لجميع السكان مطلع الأسبوع المقبل، بعد نجاح تجربة إجراء المسح الشامل في المناطق الأشد تضرراً من الجائحة وشمل جميع السكان مما سمح بعزل آلاف المصابين بالفيروس.

وكان رئيس الوزراء إيجور ماتوفيتش أعلن في البداية عن خطة غير مسبوقة لإخضاع جميع السكان ممن هم أكثر من 10 أعوام للاختبار، الأسبوع الماضي. وتم إخضاع جميع سكان أربع مناطق على الحدود البولندية للاختبار من الجمعة إلى الأحد، حيث تضررت تلك المناطق بشدة من الفيروس.

وقال وزير الصحة ماريك كراجسي للصحفيين إن الاختبارات القادمة ستجرى يومي السبت والأحد فقط، وليس أيام الجمعة كما كان مخططاً في الأصل، بسبب نقص الموظفين.

وذكر ماتوفيتش أنه من الممكن استنساخ هذا المشروع في بقية أنحاء أوروبا وإن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أعربت بالفعل عن اهتمامها بذلك.

كان الجيش السلوفاكي قد أجرى مطلع الأسبوع الحالي تحاليل شملت 140945 شخصاً في أربع مقاطعات باستخدام التحليل السريع. وشمل المسح حوالي 91 في المئة من السكان وأظهر إصابة 4 في المئة منهم بالفيروس، بحسب تصريحات رئيس الوزراء.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن رئيس الوزراء القول إن نتيجة المسح التجريبي تشير إلى أن إجراء مسح شامل باستخدام التحليل السريع أمر مبرر والدولة جاهزة للقيام بذلك مطلع الأسبوع المقبل.

ويعتبر نجاح المسح التجريبي انتصاراً لرئيس الوزراء إيجور ماتوفيتش الذي أعلن عن هذا المشروع منذ تسعة أيام وقال إنه مشروع فريد على مستوى العالم. وأصر رئيس الوزراء على التجربة رغم معارضة بعض العلماء الذي شككوا في جدوى وفاعلية هذه التجربة غير المسبوقة.

يذكر أن سلوفاكيا تعتبر من أنجح دول أوروبا في احتواء جائحة فيروس كورونا المستجد.