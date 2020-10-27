ترامب: تثبيت باريت في المحكمة العليا "يوم تاريخي لأميركا"

أشاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بمصادقة مجلس الشيوخ على تعيين مرشّحته إيمي كوني باريت قاضية في المحكمة العليا، واصفاً هذا الحدث بأنّه "يوم تاريخي لأميركا".

وقال ترامب خلال مراسم أداء القاضية قسم اليمين في حفل أقيم في حديقة البيت الأبيض وحضره جمع بينه عدد من البرلمانيين "هذا يوم تاريخي لأميركا ولدستور الولايات المتحدة ولحكم القانون العادل وغير المتحيّز".

وأثنى الرئيس الجمهوري الساعي للفوز بولاية ثانية في الانتخابات المقرّرة الأسبوع المقبل على مزايا باريت و"مؤهّلاتها التي لا تشوبها شائبة".

من جهتها قالت القاضية باريت بعدما أدّت قسم اليمين أمام عضو المحكمة العليا القاضي كلارنس توماس "أقف هنا الليلة بكل فخر وتواضع".

ووعدت باريت بإبعاد قناعاتها الشخصية عن عملها في محراب العدالة، وقالت إنّ عدم فعل ذلك يكون "تقصيراً في أداء الواجب".

وستشغل القاضية باريت اعتباراً من الثلاثاء مقعدها في المحكمة العليا خلفاً للقاضية روث بادر غينسبورج التي توفيت في 18 سبتمبر.

وبذلك أمست باريت ثالث عضو يعيّنه ترامب في المحكمة العليا، التي بات المحافظون يتمتّعون فيها بأغلبية الضعف (ستة قضاة محافظين مقابل ثلاثة ليبراليين)، علماً بأنّ هؤلاء الأعضاء يعيّنون لمدى الحياة.