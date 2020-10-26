استطلاع: بايدن يتقدم بقوة على ترامب في ولاية ويسكونسن

أظهرت استطلاعات للرأي، الاثنين، أن المرشح الديمقراطي للرئاسة الأميركية جو بايدن يتقدم على الرئيس الجمهوري دونالد ترامب بفارق كبير في ولاية ويسكونسن قبل ما يزيد قليلاً على أسبوع من يوم الانتخابات.

كما أظهرت الاستطلاعات، التي أجرتها "رويترز/إبسوس"، تقدم بايدن بهامش ضئيل في ولاية بنسلفانيا في الانتخابات المقررة يوم الثالث نوفمبر المقبل.

وتستطلع رويترز/إبسوس آراء الناخبين المحتملين في ست ولايات، هي ويسكونسن وبنسلفانيا وميشيجان وكارولاينا الشمالية وفلوريدا وأريزونا، والتي ستلعب دوراً حاسماً في تقرير ما إذا كان ترامب سيفوز بولاية ثانية في منصبه أم سيطيح به منافسه بايدن.