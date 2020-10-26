بومبيو يناقش قضايا الأمن الإقليمي خلال زيارته للهند

بحث وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، في الهند، اليوم الاثنين، قضايا تتعلق بالأمن الإقليمي.

بدأ بوميبو جولة آسيوية تشمل أربع دول بمباحثات مع وزير الشؤون الخارجية الهندي سوبراهمانيام جايشانكار، الذي غرد أن العلاقات بين الحليفين «نمت في شكل كبير في أكثر من مجال».

وقالت وزارة الخارجية الأميركية، إن الدبلوماسيين ناقشا «قضايا الأمن الإقليمي»، وسبل التعاون في تطوير لقاح ضد فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد - 19، الذي ضرب البلدين بشدة.

وسيجري بومبيو ووزير الدفاع الأميركي مارك إسبر، الذي يرافقه في الزيارة التي تستغرق يومين، محادثات رباعية، غداً الثلاثاء، مع جايشانكار ووزير الدفاع راجناث سينغ، حيث من المتوقع أنّ تطرح الهند حاجتها للحصول على معدات عسكرية مناسبة للأجواء الباردة في فصل الشتاء المتجمد في جبال الهيمالايا.

وقال مسؤولون، إنه من المتوقع أن يوقع البلدان اتفاقاً بشأن تبادل المعلومات الاستخبارية الجغرافية، ما يمهد لتزويد الهند بتكنولوجيا الصواريخ المتطورة.

كما يبحث إسبر سبل تعزيز التعاون بين القوات العسكرية في البلدين.

يمكن أن يشمل ذلك تبادل المعلومات الاستخباراتية، وتكثيف التدريبات المشتركة ومبيعات الأسلحة، بما في ذلك طائرات مقاتلة أميركية من طراز إف - 18.

وسيلتقي بومبيو وإسبر، رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، غداً الثلاثاء. وتشمل جولة بومبيو أيضاً سريلانكا وجزر المالديف وإندونيسيا، وكلها تلعب دوراً رئيساً في حركة النقل البحري في المحيط الهندي.