بلجيكا سجلت رقماً قياسياً لإصابات «كورونا» اليومية

أعلنت بلجيكا، اليوم الاثنين، أنها سجلت الأسبوع الماضي رقماً قياسياً جديداً لعدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد - 19.

وذكر المتحدث باسم إدارة الأزمات في البلاد إيف فان ليثيم، اليوم، أن الرقم الجديد هو 18 ألفاً و217.

في بادئ الأمر، أعلنت السلطات أن حصيلة حالات الإصابة يوم الثلاثاء الماضي بلغت 15 ألفاً و432 حالة. ولكنها عادت ورفعت حصيلة الإصابات بالنسبة لذلك اليوم الذي كان يوافق 20 أكتوبر الجاري إلى الرقم القياسي البالغ 18 ألفاً و217 حالة، وهو أعلى رقم يومي تسجله البلاد.

وحذر عالم الفيروسات ستيفن فان جوشت من هيئة الصحة العامة البلجيكية (ساينسكانو)، اليوم الاثنين، من أنه إذا لم تتباطأ معدلات دخول الحالات إلى المستشفيات، فإن جميع أسرّة العناية المركزة البالغ عددها 2000 سرير ستشغل في غضون أسبوعين.

وتضم العاصمة بروكسل - وهي حالياً واحدة من أكثر المناطق تضرراً بالفيروس في أوروبا - مقار أكبر مؤسسات الاتحاد الأوروبي، مع تفجر أعداد الإصابة بالفيروس الفتاك، مما سيؤثر سلباً على العمل السياسي هناك.

وصرح متحدث باسم رئاسة الاتحاد الأوروبي، التي تشغلها ألمانيا في الدورة الحالية، اليوم الاثنين بأن الاجتماعات رفيعة المستوى ستكون افتراضية حيثما كان ذلك ممكناً.

وبلغت حصيلة الوفيات بسبب المرض في بلجيكا 10810 وفيات ولديها واحد من أعلى معدلات الوفيات بالمرض في العالم.



