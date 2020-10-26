الحوار الليبي يسعى إلى رسم خريطة طريق شاملة

حسن الورفلي (بنغازي، القاهرة)

أطلعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أمس، المشاركين في ملتقى الحوار السياسي الليبي على ما تم إنجازه مؤخراً في المسارات العسكرية والاقتصادية ومسار حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، بالإضافة للتوصيات والمقترحات القيمة التي قدمها ممثلو اللقاءات التشاورية التي عقدتها البعثة مع فئات النساء والشباب ومع عمداء البلديات وغيرهم.

وقالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز بحسب بيان الأمم المتحدة: إن الملتقى السياسي يعد المحطة الأساسية لتحقيق تطلعات أبناء الشعب الليبي في تحقيق الأمن والسلام والعيش الكريم، وتحقيق الوحدة الوطنية.

وأوضحت ستيفاني أن المشاركين في الحوار السياسي عليهم مسؤولية تاريخية ووطنية مضاعفة، واستعرضت وجهات نظر المشاركين ومقترحاتهم حول مسار محادثات ملتقى الحوار السياسي الليبي وحثوا على الشفافية خلال العملية وشددوا على أهمية إطلاع الشعب الليبي على مداولات ملتقى الحوار السياسي.

وأعرب المجتمعون عن حرصهم على الانخراط بشكل بناء وبحسن نية في ملتقى الحوار السياسي الليبي بهدف ثابت ألا وهو رسم خارطة طريق سياسية شاملة تضع ليبيا على طريق الديمقراطية والوحدة والازدهار. ويشارك في اجتماعات الحوار السياسي الليبي 75 شخصية رصدت «الاتحاد» تمثيل حوالي 50 شخصية ينتمون لتيارات «أصولية» ومدن الغرب الليبي منهم 25 شخصية تنتمي بشكل مباشر إلى جماعة «الإخوان» الليبية والمتحالفين معها، وهو ما أثار حفيظة عدد كبير من المكونات الاجتماعية في البلاد.

بدوره، أعرب المجلس الاجتماعي لقبائل الطوارق في ليبيا عن استنكاره واستهجانه الأسلوب والطريقة التي تعاملت بها بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا، لدى اختيارها أعضاء لجنة الحوار السياسي. وقال المجلس، في بيان أمس، إن تغييب مكون أصيل مثل الطوارق ومناطق «غات» وغيرها يعد إجحافاً وتهميشاً، مبدياً أمله في ألا يكون الإقصاء متعمداً لمكون أصيل من مكونات الشعب الليبي، وهو ما يتناقض مع ما صرحت به رئيسة البعثة بالإنابة ستيفاني وليامز بأن الاختيار سيكون شاملاً لكل المكونات والمناطق، وفقاً للبيان.

إلى ذلك، دعا رئيس تكتل إحياء ليبيا الدكتور عارف النايض لضرورة سحب وتعديل قائمة الحوار السياسي الليبي بشكل عاجل، وذلك لتأخر البعثة الأممية في التعاطي بشفافية والإفصاح الكامِلَيْن والعاجِلَيْن بخصوص تركيبة وآليات عمل الحوار السياسي، موضحاً أن ذلك اقتصر على القائمة دون التطرق إلى معايير الاختيار ولا إلى آليات العمل ولا إلى الصلاحيات التي ستتمتع بها اللجنة ومداها الزمني.

في غضون ذلك، أكد القائد العام للقوات المسلحة خليفة حفتر خلال لقائه وفداً من مشايخ وأعيان قبيلة الطوارق على أهمية دور القبائل الليبية في حرب القوات المسلحة القائمة لتخليص البلاد وحمايتها من شر الجماعات الإرهابية. وبين مكتب إعلام القيادة العامة للقوات المسلحة أن حفتر استقبل وفداً من أعيان ومشايخ قبيلة الطوارق الذي أثنى خلال هذا اللقاء على جهود القوات المسلحة المبذولة في تأمين كافة مدن الجنوب وسعيها المتواصل للحد من العمليات الإجرامية وعمليات التهريب عبر الحدود.

وفي سياق آخر، وقعت وزارة الداخلية القطرية مذكرة تفاهم أمنية مع وزارة الداخلية في حكومة الوفاق بمجال مكافحة المخدرات والإرهاب وغسيل الأموال، وفقاً لما أعلنته وسائل إعلام محلية ليبية.

فيما أكد المتحدث الرسمي باسم القيادة العامة للجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، أن توقيع قطر لما أسمته «اتفاقيات أمنية» يعتبر خرقاً لمخرجات حوار اللجنة العسكرية الليبية 5+5 في جنيف، ومحاولة خبيثة لتقويض ما اتفق عليه ضباط الجيش الليبي في سويسرا من وقف لإطلاق النار ووقف التصعيد وإنهاء التدخل الأجنبي في الشأن الليبي، متهماً الدوحة باستخدام عملائها لتمرير ما أسمته «اتفاقيات أمنية».

واشنطن: على المقاتلين الأجانب مغادرة ليبيا

رحبت الولايات المتحدة الأميركية، أمس، باتفاق وقف إطلاق النار الذي وقعته الأطراف الليبية في جنيف يوم الجمعة الماضي.

وأكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في بيان، أهمية استمرار «هذا التقدم، وأن تدعم جميع أطراف النزاع هذا النجاح»، داعياً إلى مغادرة المقاتلين الأجانب ليبيا في غضون 90 يوماً والسماح لليبيين بتقرير مستقبلهم. كما دعا بومبيو الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إلى سرعة تعيين مبعوث خاص جديد لليبيا بسرعة من أجل ضمان إحراز تقدم في جهود الأمم المتحدة لدعم المصالحة الوطنية الليبية.

وكان طرفا النزاع في ليبيا وقعا اتفاق إطلاق النار في ختام أعمال الدورة الرابعة للجنة العسكرية الليبية المشتركة والمعروفة اختصاراً باسم (5 + 5) والتي تسيرها الأمم المتحدة.