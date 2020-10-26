«الصحة العالمية» تدعو لعدم الاستسلام في مواجهة كورونا

دعا مدير منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، إلى عدم الاستسلام في المعركة ضد فيروس كورونا المستجد.

وقال تيدروس ادهانوم غبريسوس، في مؤتمر صحفي افتراضي «لا يمكننا أن نستسلم وعلينا ألا نستسلم» في المعركة ضد مرض كوفيد-19 الناجم عن العدوى بالفيروس.

جاءت هذه التصريحات مع تجدد تفشي الوباء في أوروبا والولايات المتحدة والعديد من دول العالم الأخرى، فيما يعرف بالموجة الثانية من انتشار المرض بعد تلك الأولى التي ضربت العالم في الربيع الماضي.

وأقر المدير العام للمنظمة، التابعة للأمم المتحدة، بأن إرهاقا يسود الدول بعد أشهر من مكافحة الوباء الذي أسفر عن وفاة أكثر من 1.1 مليون شخص عبر العالم.

لكنه دعا إلى مواصلة المعركة غداة إعلان كبير موظفي البيت الأبيض مارك ميدوز أن الولايات المتحدة لن تتمكن من السيطرة على الجائحة وتركز في شكل أكبر على الأدوية واللقاحات.

وبدت تصريحات المسؤول الأميركي على أنها استسلام من إدارة الرئيس دونالد ترامب في المعركة ضد الوباء. وهو ما نفاه الرئيس ترامب في تصريحات اليوم الاثنين.

وقال ادهانوم غبريسوس "حين يتحرك المسؤولون بسرعة، يمكن القضاء على الفيروس".