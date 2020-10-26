البيت الأبيض: المحادثات بشأن حزمة مساعدات «كورونا» تتواصل

قال لاري كودلو المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، إن محادثات إدارة الرئيس دونالد ترامب مع النواب الديمقراطيين حول حزمة مساعدات كبيرة تتعلق بجائحة فيروس كورونا، ستتواصل الاثنين، حيث يعمل الطرفان على إيجاد حل وسط قبل انتخابات الثالث من نوفمبر.

وأضاف كودلو، في تصريحات أدلى بها للصحفيين في البيت الأبيض، أن وزير الخزانة ستيفن منوتشين سيتلقى تقارير من رؤساء لجان الكونجرس التي تعمل على اتفاق، وقد يتحدث أيضاً مع رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي. وتابع قائلاً: «المحادثات مستمرة. ستتواصل اليوم».

وقال «مازال هناك عدد من الجوانب في خطتها لا يمكن أن يقبلها الرئيس» في إشارة إلى بيلوسي.

وأضاف «سأقول أيضاً إن هناك عدداً من الجوانب المستهدفة التي نعتقد حقا أنها ستساعد الاقتصاد».

وقال كودلو، إنه لا تزال هناك نقاط شائكة تتعلق بالمساعدات الخاصة بحكومات الولايات والحكومات المحلية التي تعاني صعوبات في مواجهة التبعات الاقتصادية المدمرة للجائحة وأيضاً البنود الخاصة بالهجرة والرعاية الصحية.

ولم يشأ أن يتكهن بفرص الوصول لاتفاق قبل الانتخابات.



