إلغاء أسواق عيد الميلاد في براغ بسبب «كورونا»

أعلنت شركة «تايكو» المنظمة لأسواق عيد الميلاد التقليدية في العاصمة التشيكية براغ، اليوم الاثنين، إلغاء الأسواق هذا العام بسبب تفشي وباء فيروس كورونا.

وقال بيان إن شجرة عيد ميلاد كبيرة فقط - شجرة تنوب يبلغ ارتفاعها 19 متراً - ستقام في البلدة القديمة لنشر البهجة بأعياد الميلاد، وإن كان ذلك بزخارف متواضعة.

يأتي القرار، الذي تم اتخاذه مع الإدارة المحلية في العاصمة التشيكية، قبل شهر واحد من الموعد المقرر لفتح الأسواق.

وعادة، يأتي حوالي 700 ألف شخص ويقيمون في المدينة لزيارة الأسواق الشهيرة كل عام في شهر ديسمبر.

وتضررت جمهورية التشيك مؤخراً بشدة من وباء فيروس كورونا، حيث تم تسجيل 4ر1284 إصابة جديدة لكل 100 ألف نسمة في الأسبوعين الماضيين، وهو أعلى معدل بين أعضاء الاتحاد الأوروبي، وفقاً للسلطات الصحية في الاتحاد الأوروبي.