ترامب ينفي أن تكون إدراته استسلمت في المعركة ضد «كورونا»

نفى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، أن تكون إدارته قد استسلمت في المعركة ضد وباء كوفيد - 19 بعد تصريحات ملتبسة لأحد المقربين منه أعطت انطباعاً معاكساً.

وخلال زيارة لولاية بنسلفانيا، سأل صحفي ترامب عن الأسباب التي دفعته إلى «التخلي عن مكافحة الجائحة»، فأجاب «لم أتخلّ عن ذلك. بدأنا نطوي الصفحة بالتأكيد».

كانت تصريحات كبير موظفي البيت الأبيض عززت الشعور بإدارة عاجزة وحتى فاقدة للسيطرة على الوضع.

وصرح مارك ميدوز لقناة «سي إن إن» التلفزيونية الإخبارية الأميركية، «لن نسيطر على الجائحة، سنسيطر على واقع تلقي اللقاحات».

واستند منافس ترامب، المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية جو بايدن إلى هذه التصريحات لاتهام الإدارة الجمهورية بالاستسلام أمام الفيروس الذي تسبب بوفاة أكثر من 225 ألف شخص في الولايات المتحدة.

وكتب بايدن على تويتر «لم يكن ذلك خطأ من ميدوز، كان إقراراً صريحاً بما كانت عليه استراتيجية الرئيس ترامب بكل وضوح منذ بداية الأزمة: رفع راية الهزيمة البيضاء على أمل اختفاء الفيروس بكل بساطة في حال تم تجاهله».

ورد ترامب، اليوم الاثنين، أن بايدن «رفع الراية البيضاء طوال حياته»، مضيفاً «يبقى قابعا تحت الأرض. إنه مرشح يثير الشفقة».

وبسبب تراجعه في استطلاعات الرأي، يكثف ترامب نشاطه على الأرض قبل أيام من الاستحقاق الانتخابي في محاولة للفوز بفترة رئاسية ثانية في البيت الأبيض.