الجزائر تسجل 276 إصابة جديدة بـ«كورونا» و8 وفيات

واصلت إصابات فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد - 19 في الجزائر الارتفاع لليوم الثاني على التوالي، بعدما سجلت وزارة الصحة اليوم الاثنين، 276 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بزيادة 13 حالة عن حصيلة يوم أمس الأحد، ليصل بذلك إجمالي الإصابات المسجلة في البلاد إلى 56 ألفاً و419.

وأعلن جمال فورار، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العلمية لرصد ومتابعة فيروس كورونا في الإيجاز الصحفي اليومي، عن تسجيل 8 وفيات جديدة بزيادة حالة واحدة عن اليوم السابق، ليبلغ مجموع الوفيات 1922.

كما لفت إلى تعافي 178 حالة جديدة، بما يرفع عدد الأشخاص الذين تماثلوا للشفاء إلى 39 ألفاً و273.



