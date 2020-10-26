رئيس وزراء العراق: نتطلع إلى علاقات متطورة مع روسيا

قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، إن بلاده تتطلع إلى علاقات ثنائية متطورة مع روسيا.

وأضاف الكاظمي، خلال استقباله اليوم الاثنين، المبعوث الخاص لرئيس روسيا الاتحادية، الكسندر لافرنتييف، رفقة رئيس المركز الوطني لإدارة شؤون وزارة الدفاع الروسية الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف: «إن الطموح في مستوى العلاقات بين العراق وروسيا الاتحادية، أكبر من الواقع الحالي لها».

وأعرب الكاظمي عن تطلعه إلى «تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتطويرها، وتبادل الزيارات، على الرغم من المحددات التي تفرضها حالياً جائحة كورونا».

من جهته، أعرب المبعوث الخاص عن تطلع القيادة الروسية إلى أفضل العلاقات بين البلدين.

كما بحث الجانبان العلاقات الثنائية بين بغداد وموسكو، وتعزيز التعاون المشترك على مختلف الصعد، ومناقشة سبل التعاون في مجال تحقيق الاستقرار على المستوى الإقليمي، وفق سياسات ترتكز على الحكمة والحوار.

كما ناقش الطرفان تعزيز التعاون المشترك، في مجال مكافحة الإرهاب الذي تمثله عصابات داعش، ومناقشة التعاون على المستويين الإقليمي والدولي في مجال تسهيل عودة النازحين واللاجئين إلى مناطق سكناهم، وتهيئة المناخات المناسبة، التي تحول دون عودة وانتشار الأفكار المتطرفة.



