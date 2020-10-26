«التجارة العالمية» تسمح لأوروبا بفرض رسوم على واردات أميركية

أعلنت المفوضية الأوروبية، أن منظمة التجارة العالمية أجازت، اليوم الاثنين، رسمياً للاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على الولايات المتحدة رداً على الدعم المقدم لشركة «بوينج» الأميركية لصناعة الطائرات.

وقال فالديس دومبروفسكيس مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي، في بيان «المفوضية الأوروبية تعكف على إعداد الإجراءات المضادة، في تشاور وثيق مع دولنا الأعضاء»، مضيفاً أنه ما زال يتفاوض على حل وسط مع واشنطن بشأن دعم أوروبي لشركة «إيرباص» لصناعة الطائرات.

وقال دومبروفسكيس «إذا لم يتم الوصول إلى نتيجة عبر التفاوض، فإن الاتحاد الأوروبي سيكون جاهزاً لاتخاذ إجراء بما يتماشى مع حكم منظمة التجارة العالمية».

وتتبادل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الاتهامات بدعم الشركتين المتنافستين في مجال صناعة الطيران. وتتهم إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أوروبا بدعم شركة «إيرباص»، وهو ما يخل بشروط المنافسة العادلة. الأمر الذي حدا بواشنطن إلى فرض رسوم جمركية على منتجات أوروبية. في المقابل، يقول الاتحاد الأوروبي، إن الولايات المتحدة قدمت أيضاً دعماً مالياً لشركة «بوينج». ويطالب بالتوصل لحل مع الشريك الأميركي قبل فرض رسوم جمركية على منتجات أميركية.