مركز أوروبي يدعو الدول للاستعداد لتوزيع لقاح «كورونا»

دعا المركز الأوروبي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، اليوم الاثنين، الحكومات إلى التخطيط المسبق استعداداً لحملة التطعيم على نطاق واسع بلقاح فيروس كورونا المستجد فور توفره.

وقال المركز، إن من غير المرجح أن تكون إمدادات أي لقاح محتمل كافية للدول لتطعيم سكانها بالكامل في وقت واحد، مما يعني أن الحكومات ستحتاج إلى «تحديد الفئات ذات الأولوية».

وأوضحت أندريا أمون، مديرة المركز «يجب تحسين تخصيص اللقاح بشكل سريع وتوفير اللقاح لمن هم في أمسّ الحاجة إليه».

وفي تقرير، أشار المركز إلى الحاجة إلى التركيز على مجموعات محددة مثل الأفراد المعرضين لخطر الإصابة بأمراض خطيرة أو العاملين الرئيسيين.

وأوضح المركز أن التطعيمات يمكن أن تستهدف أيضاً فئات عمرية معينة أو أولئك المعرضين لخطر متزايد من التعرض للعدوى أو الإصابة بها، على سبيل المثال العاملين في مجال الصحة.

ويمكن أيضاً إعطاء الأولوية للمناطق التي ترتفع فيها نسبة الإصابة بفيروس كورونا.

ويغطي المركز الأوروبي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، ومقره ستوكهولم، الاتحاد الأوروبي وبريطانيا والنرويج وأيسلندا وليختنشتاين.