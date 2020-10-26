أكثر من مليون و155 ألف وفاة بـ«كورونا» حول العالم

تسبب فيروس كورونا المستجد في وفاة ما لا يقل عن 1,155,301 شخص في العالم منذ أبلغ عن ظهور المرض في الصين نهاية ديسمبر، اليوم الاثنين.

وأصيب أكثر من 43,080,500 شخص حول العالم بفيروس كورونا المستجد، تعافى 29,194,100 منهم حتى اليوم.

وسجلت الأحد 4313 وفاة و408,969 إصابة جديدة في العالم. والدول التي سجلت أكبر عدد من الوفيات الجديدة في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة هي الهند (480) والولايات المتحدة (461) وايران (337).

والولايات المتحدة هي أكثر البلدان تضرراً من حيث عدد الوفيات والإصابات مع تسجيلها 225,239 وفاة من أصل 8,636,995 إصابة، حسب تعداد جامعة جونز هوبكنز، وشفي ما لا يقل عن 3,422,878 شخصاً في البلاد.

بعد الولايات المتحدة، أكثر الدول تضرراً من الوباء هي البرازيل حيث سجلت 157,134 وفاة من أصل 5,394,128 إصابة، ثم الهند مع 119,014 وفاة (7,909,959 إصابة) والمكسيك مع 88924 وفاة (891,160 إصابة) وبريطانيا مع 44896 وفاة (873,800 إصابة).

ومن بين البلدان الأكثر تضرراً، تعد البيرو الدولة التي تسجل أكبر عدد من الوفيات نسبة لعدد سكانها مع 104 وفيات لكل 100 ألف نسمة، تليها بلجيكا (93) وإسبانيا (74) وبوليفيا (74).

وحتى اليوم، أحصت الصين رسمياً (من دون احتساب ماكاو وهونغ كونغ) 4634 وفاة من أصل 85810 إصابات (20 إصابة جديدة بين الأحد والاثنين) فيما تعافى 80911 شخصاً.

وأحصت منطقة أميركا اللاتينية والكاريبي حتى الساعة 11,00 ت غ الاثنين 391,941 وفاة من أصل 10,943,182 إصابة. أما أوروبا فسجّلت 262,837 وفاة من أصل 8,876,668إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات المعلنة في الولايات المتحدة وكندا معا 235,185 (8,853,039 إصابة).

وسجلت آسيا 166,317 وفاة (10,212,958 إصابة) والشرق الأوسط 56752 وفاة (2,441,985 إصابة) وإفريقيا 41257 وفاة (1,718,636 إصابة) وأوقيانيا 1012 وفاة (34038 إصابة).



