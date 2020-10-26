ترامب: الإعلام يتعمد إثارة الرعب بعد ارتفاع إصابات كورونا

اتهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، وسائل الإعلام بإثارة موجة متعمدة من الذعر بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

ونشر ترامب عدداً كبيراً من التغريدات على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" حول هذا الموضوع.

وقال ترامب في إحدى تغريداته :"الحالات ترتفع لأننا نجري فحوص وفحوص وفحوص. إنها مؤامرة إعلامية من الأخبار الكاذبة".

وبالرغم من أن أعداد الفحوص في تزايد، إلا أن أعداد من يدخلون المستشفيات تتزايد أيضاً، وهي علامة على أن الناس يصابون بالمرض بشكل خطير وبأعداد أكبر.

وسجل أكثر من 80 ألف إصابة مؤكدة في يوم واحد مطلع الأسبوع الجاري، وهو رقم قياسي، ولا يزال متوسط معدلات الإصابة المتداولة خلال أسبوع مرتفعاً عند مستويات لم يشهدها منذ عدة أشهر.

وقال ترامب، في تغريدة أخرى "كوفيد..كوفيد.. كوفيد، إنهم (وسائل الإعلام) يستخدمون هذه الكلمة، في تنسيق كامل، من أجل تغيير أرقامنا الانتخابية المبكرة العظيمة. يجب أن يعتبر هذا انتهاكاً لقانون الانتخابات".

ويسعى الرئيس الأميركي الجمهوري إلى الفوز بفترة رئاسية ثانية في الانتخابات الرئاسية التي ستجري يوم 3 نوفمبر المقبل في حين أن استطلاعات الرأي تشير إلى تأخره عن منافسه الديمقراطي جو بايدن.