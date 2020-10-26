وزير هولندي يعزل نفسه بعد إصابة أحد مساعديه بكورونا

قطع وزير الإعلام والتعليم الهولندي آري سلوب، اليوم الاثنين، نقاشا داخل البرلمان ودخل في حجر منزلي بعد تأكد إصابة أحد مساعديه بفيروس كورونا المستجد.

وهو أول وزير في الحكومة الهولندية يدخل في حجر صحي احترازاي.

وأعلنت الوزارة أن أحد موظفي الوزير أُصِيْبَ بالعدوى، مشيرة إلى أن الوزير لم تظهر عليه أي أعراض.

وتعد هولندا واحدة من أكثر الدول الأوروبية تأثراً بالموجة الثانية لجائحة كورونا في أوروبا.

وأعلنت السلطات الصحية، اليوم، أنها سجلت 10353 حالة إصابة جديدة بالفيروس، المسبب لمرض كوفيد-19، في غضون الأربع والعشرين ساعة الماضية.